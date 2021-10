Atap: voucher o prolungamento della durata del documento come rimborso in seguito a misure restrittive Covid

In caso di mancata utilizzazione di un abbonamento dell'autobus per ricovero o quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria causa COVID-19, le aziende erogatrici di servizi di trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico locale procedono nei confronti aventi diritto al rimborso, optando per una delle seguenti modalità: emissione di un voucher di importo pari all’ammontare del titolo di viaggio, ivi compreso l’abbonamento, da utilizzare entro un anno dall’emissione; prolungamento della durata dell’abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l’utilizzo.

Ai fini dell’erogazione del rimborso, gli aventi diritto devono comunicare ad Atap il ricorrere delle situazioni allegando: la documentazione comprovante il possesso del titolo di viaggio in corso di validità durante il periodo di efficacia dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento; dichiarazione relativa al mancato utilizzo, in tutto o in parte, del titolo di viaggio in conseguenza dei provvedimenti attuative delle misure di contenimento dell'emergenza.

Beneficiari dei rimborsi sono gli utenti “pendolari”, intesi come studenti e lavoratori.

Per maggiori informazioni https://www.atapspa.it/news/rimborsi-abbonamenti-covid-19/