A Crevacuore nuovo restyling per marciapiedi e strisce pedonali, sindaco: “Altri interventi per sicurezza stradale”

Con l'obiettivo primario di migliorare la sicurezza stradale e riqualificare la viabilità in centro paese, l’amministrazione comunale di Crevacuore ha ritenuto prioritario proseguire il programma iniziato ed intervenire su via Garibaldi (ex strada provinciale che attraversa gran parte dell’abitato) per garantire una migliore qualità della viabilità pedonale e con lo scopo di cercare di ridurre la velocità degli automobilisti in transito. Un nuovo intervento dopo le opere già realizzate come la nuova rotatoria, con l'eliminazione del semaforo, la nuova passerella pedonale sul ponte del rio Bodro e i nuovi marciapiedi lungo via Matteotti.

“Con Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico in data 10/07/2019 è stato assegnato al Comune un contributo di 50mila euro che si è sommato al contributo di 70mila euro per interventi relativi ad opere pubbliche – sottolinea il sindaco Ermanno Raffo - La somma è stata integrata dal Comune con 20mila euro per la copertura totale del progetto, approvato nel 2020 ed appaltato a settembre 2020”.

L'avvio dei lavori è avvenuto a maggio 2021 e in questa settimana si sono conclusi, dotando finalmente via Garibaldi (dalla rotonda centrale fino all'incrocio con la strada provinciale in direzione Caprile-Ailoche) di marciapiedi e di attraversamenti pedonali adeguatamente evidenziati. Nell'ambito dei lavori si è anche proceduto alla costruzione di un guard-rail a protezione del transito automobilistico all'altezza del ponte sul torrente Sessera in ingresso in Regione Isola, oltre al miglioramento della segnaletica verticale ed orizzontale.

“Il programma sicurezza stradale proseguirà con altri interventi – conclude Raffo - con lo scopo fondamentale di garantire ai cittadini maggiore sicurezza e di prevenire il più possibile il ripetersi di eventi tragici che purtroppo nel passato sono accaduti proprio nel territorio di Crevacuore”.