Galà di Boxe alla Rivetti, due vittorie per il Boxing Club Biella, Fotogallery

Buon risultato per il Boxing Club Biella nel Galà della Boxe di ieri 16 ottobre 2021 alla palestra Rivetti, che si è chiuso con due vittorie, due pareggi e una sconfitta. A lasciare perplessi gli organizzatori è solo stata la scarsa presenza di pubblico.

<Dal punto di vista organizzativo siamo molto soddisfatti - racconta il Maestro ASD Boxing Club Biella Roberto Scaglione -. Hanno vinto Santo Bevilacqua, la pluricampionessa Giulia Lamagna, pareggiato Matilda Sala e Davide Gonella. Filippo Girardi ha perso ma è stata anche una questione di sfortuna perché gli hanno cambiato avversario all'ultimo perché quello previsto era positivo e quello che l'ha sostituito era più forte. In ogni caso è andata tutto sommato bene>. A mancare era però il pubblico, continua Scaglione. <A un evento simile ci aspettavamo qualche cosa come 200 persone e invece non c'era quasi nessuno. Non so spiegarmi il motivo. C'erano 5 pugili biellesi e un professionista, è stato un evento. Spiace davvero perché ci siamo impegnati tutti molto per la sua riuscita>.

"Ospite" del Galà Andrea Scarpa legato indissolubilmente a Biella visto che la sua carriera professionistica nacque proprio a pochi passi dalla Palestra Rivetti, per l'esattezza al PalaPajetta ad Aprile 2011 e successivamente diventò campione Italiano e Campione Silver WBC. <Ci ha fatto piacere averlo tra noi>, il commento di Scaglione.

Il prossimo evento dovrebbe essere in calendario il 7 novembre ma deve ancora essere confermato.