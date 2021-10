Biella Rugby Club, Serie A preseason, buona la triangolare BRC, Parabiago e Amatori Catania

Prove di ‘normalità’ ieri 16 ottobre 2021 in via Salvo D’Acquisto quando, in occasione della grande festa gialloverde, per tutta la giornata si è tornati a vivere la grande forza della passione che da sempre anima il nostro club. Grazie ai giovanissimi atleti e ai loro genitori che sin dal mattino hanno coinvolto amici e parenti nella sperimentazione del nostro sport. Vi siete divertiti? Grazie ad Amatori Catania e a Rugby Parabiago che, insieme alla nostra squadra Seniores hanno dato spettacolo sul campo dimostrando che, se qualcosa è cambiato in un anno e mezzo di pandemia, riguarda solo l’avvicinamento Nord/Sud grazie al progetto Fir. La voglia di giocare e di festeggiare insieme dopo la partita no, quella è rimasta proprio la stessa. Grazie a tutti i volontari e ai tifosi gialloverdi, abbiamo aspettato a lungo, ma alla fine ci siamo ritrovati tutti ‘al solito posto’.

Il triangolare di Serie A che ha occupato la scena per l’intero pomeriggio, si è chiuso per Biella con una vittoria, 26-7 contro Parabiago e una misurata sconfitta, 14-17 contro Amatori Catania. Bene la prima gara per i ragazzi di Marco Porrino. Opposti ai compagni di girone, hanno dimostrato di essere perfettamente in grado di leggere velocemente il gioco e contenere i punti di forza degli avversari. Per Biella, mete di Foglio Bonda, Morosini, autore anche delle tre trasformazioni, e doppietta di Milnes. Soddisfacente anche la gara con Amatori Catania, anche se l’impatto più fisico dei siciliani, molto bravi nelle mischie ordinate, ha contenuto il gioco dei biellesi. Hanno segnato: Morosini e Boccardo. Di Morosini le due trasformazioni. Marco Porrino, head coach Brc: “Sono contento per la solidità e per l’approccio mentale dimostrato da tutta la squadra. Contro Catania abbiamo voluto provare alcune cose e i nostri avversari sono stati bravi a metterci in difficoltà. Complessivamente, abbiamo provato a fare cose interessanti e quando abbiamo trovato il ritmo ci siamo riusciti. La solidità della nostra mischia e della rimessa laterale è una certezza. Molto solidi per impatto fisico, molto determinati dal punto di vista attitudinale, abbiamo mosso bene il pallone e quando siamo riusciti a sfruttare gli spazi, abbiamo fatto danni. Contento per oggi, da domenica prossima sarà tutto da dimostrare”.

Biella Rugby: Morosini; Foglio Bonda, Grosso, Ongarello, Martinetto; Benettin, Besso; Protto, Vezzoli, Boccardo; Loretti, Panaro; Armenti, Romeo, Panigoni. A disposizione: Lanza, Milnes, Chaabane, Ledesma, Vaglio, Zacchero, Bertone, Zanotti. All.: Marco Porrino.