Al Palacarnera l'Edilnol va Ko al terzo quarto

Trasferta disastrosa in quel di Udine, Biella non è mai stata in partita fin dal primo quarto chiuso sul 27 a 11 per i friulani. L’Apu Udine però non è solo una squadra ma un gran collettivo in grado di mandare quasi tutta la rosa a referto con personaggi del calibro di Giuri Italiano Antonutti per finire con gli stranieri. Americani che invece sono del tutto mancati per Biella con Hasbrouck che non è nemmeno sceso in campo mentre Davis è finito fuori partita dopo poche giocate già gravato dai falli, una spada di Damocle sulla testa del giocatore nullo sul campo e poi uscito per falli negli ultimi giri di lancette. Partita fisica e lo dimostrano i quasi 60 falli fischiati alle due squadre che hanno costretto quattro giocatori a finire anzitempo la partita. Biella ha tentato il recupero nella seconda frazione, giocata discretamente ma poi non ha retto all’accelerazione nel terzo di Antonutti e compagni. E di fatto la partita è finita li anche se lo score finale ha portato il disavanzo tra le due squadre sui 30 punti. Biella è mancata dalla linea del libero, troppi gli errori, e ha pagato dazio in tutte le percentuali. Urge trovare rimedio fin dalla prossima in casa con un avversario che potrebbe essere alla portata cercando di limitare al massimo gli errori. Sarà un campionato in salita ma questo lo si era già messo in conto

Apu Gsa Udine-Edilnol Pallacanestro Biella 88-59

Parziali: 27-11, 42-32, 72-48

Apu Gsa Udine: Cappelletti 9, Walters 15, Nobile 5, Italiano 3, Giuri 12, Esposito 6, Antonutti 11, Pellegrino 7, Lautier-Ogunleye 13, Pieri 2, Ebeling 5. All.: Matteo Boniciolli.

Edilnol Pallacanestro Biella: Bianchi 3, Soviero 8, Pollone 22, Davis, Morgillo 11, Bertetti 12, Porfilio, Vincini, Infante 3, Hasbrouck ne. All.: Andrea Zanchi.