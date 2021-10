Biella, Piazza Duomo accoglie due medaglie d’ oro: Antonella Palmisano e Massimo Stano FOTO e VIDEO

Giornata all’ insegna dello sport in Piazza Duomo di Biella, dove si è disputata la ventinovesima edizione del Circuito Città di Biella.

Sono partiti dai nastri di partenza Antonella Palmisano e Massimo Stano, medaglie d’oro a Tokyo 2020 nella 20 km di marcia.

I due atleti si sono dimostrati disponibili e gentili con gli appassionati in Piazza Duomo, scambiando foto e autografi.

Ecco I risultati:

MARCIA A COPPIE M/F alternata AD INVITO Mt. 6400

Chiesa Stefano e Colombi Nicole – Carabinieri Orsoni Riccardo e La Delfa Rosetta – Fiamme Gialle/ Unione giovane Biella Brandi Giacomo e Palmisano Antonella- CUS Pro Patria Milano/ Fiamme Gialle

MIGLIO MASCHILE A J M

Inglima Cristiano – GAV Brero Umberto – A.S.D. Atl. Avis Bra Mandrino Andrea

MIGLIO MASCHILE P S M

Floriani Thomas- Sport Project VCO Nicola Francesco- A.S.B. Climb Runners Contran Umberto- Bugella Sport

Camp. Regionale RAGAZZE Mt. 1600

Rosa Brusin Alice – Atletica Saluzzo Rondelli Anna – CUS Pro Patria Milano Colongo Camilla - GAV

3000 UOMINI AD INVITO Mt. 3000 GIRI

Pietro Arese trionfa sui 3000 m davanti a Crippa e Abdelwahed:

Se la marcia ha presentato al via due medaglie olimpiche, i 3000 metri non sono da meno per il calibro internazionale degli atleti presenti. In campo maschile riflettori su altri due atleti reduci dalle Olimpiadi di Tokyo, Yemaneberhan Crippa (Fiamme Oro), e Ahmed Abdelwahed (Fiamme Gialle).