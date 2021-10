Pittori ma anche scultori, intarsiatori del legno e incisori a Benna per “Artisti al Castello”, Foto

Castello in festa oggi domenica 17 ottobre 2021 a Benna con la V edizione di “Artisti al Castello”. Per partecipare all'evento ci sarà tempo fino alle 18. Presenti numerosi artisti da tutto il territorio biellese (e non solo): pittori ma anche scultori, intarsiatori del legno e incisori.

Tra le partecipazioni significative di questa edizione va sicuramente evidenziata quella di LILT BIELLA. Per l'occasione la parte del castello in cui si svolte l'evento è stata avvolta con centinaia di metri di nastro rosa, come segno di vicinanza e adesione di Benna a “Lilt for Women - Campagna Nastro Rosa”, l'iniziativa volta a promuovere l'importanza della prevenzione nella lotta contro il cancro al seno.

Per l’edizione di quest’anno è stato proposto agli artisti di realizzare una o più opere su Benna (paesaggi, monumenti, volti, ecc.). Verso le ore 17 verranno conteggiate le preferenze ricevute e premiati i sette artisti vincitori, che vedranno la loro opera in copertina e nelle pagine interne dell’almanacco comunale 2022.