Personaggi Fantasy e del 1700 per le vie di Rosazza per un gioco di ruolo

Sabato 16 ottobre degli appassionati di Biella e di Torino si sono ritrovati a Beccara, presso Rosazza, per un Gioco di Ruolo dal vivo a metà tra il fantasy ed il 1700: per un giorno le strade del borgo sono state animate da una ventina di giocatori in costume che hanno recitato nei panni dei loro personaggi, in una specie di teatro senza pubblico, dove il pubblico sono gli attori stessi. L'entusiasmo è stato evidente e già c'è l'aspettativa di un nuovo evento con la bella stagione.