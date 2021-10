Oggi sfilata delle auto storiche alla Rievocazione dell’Occhieppo-Graglia, Fotogallery

E' partita dal The Place Luxury Outlet, la Rievocazione della Occhieppo Graglia, oggi, domenica 17 ottobre, dove si concluderà nel primo pomeriggio. L'evento è stato proposto dalla Scuderia Giovanni Bracco, squadra sportiva dell’AMSAP (Auto Moto Storiche Alto Piemonte) di Biella, in duplice veste: Regolarità Turistica per Auto Storiche e Auto Moderne e Raduno non competitivo. “Il percorso sarà lo stesso, per entrambi gli eventi” spiega Filippo Vigna, esponente della Giovanni Bracco e referente ASI Giovani per l’AMSAP; “la Regolarità, organizzata secondo le regole AciSport, sarà la prima a partire; successivamente prenderanno il via le vetture partecipanti al raduno non competitivo”.

La maggior parte delle vetture iscritte sono del periodo anni 60/70/80; ma non mancano mezzi più anziani: fra questi due Fiat 1100 /103 di metà anni ’50 (equipaggi Vigna-Vigna e Brondolin-Furlani), una bella Jaguar XK 140 OTS del 1954 (Brovarone-Crocetti) e due Porsche 356 di fine anni ’50 (Delpiano-Vigna e Palmeri-Battaglin). Da tenere d’occhio ai fini della classifica saranno la Fiat Sport Coupé di Marco Thiebat e Guido Oleari, l’Innocenti Mini MK3 di Davide Callegher e la Talbot Lotus 2.2 dello specialista Filippo Anselmetti. Il raduno, infine, sarà tutto da gustare: fra le vetture iscritte ci sono infatti tre Porsche, tre belle Mercedes, una Ferrari e poi ancora Subaru Impreza, Lancia Delta e una curiosa Renault R8 Gordini.