Premio Biella Letteratura e Industria, i finalisti presentati ad Alba

Il tradizionale appuntamento di presentazione dei finalisti del Premio Biella Letteratura e Industria, il primo riconoscimento in Italia dedicato alla letteratura d’impresa, eccezionalmente quest’anno si è svolto ad ALBA, sabato 16 ottobre alle 17, in presenza, nella struttura congressuale Pala Alba Capitale, organizzato in partnership con Confindustria Cuneo, e in streaming.

L’organizzazione del Premio Biella ha deciso di spostare la sede del consueto incontro di ottobre con il pubblico ad Alba per essere partecipe, insieme con Biella, Città Creativa Unesco, di un nuovo importante riconoscimento per il tessuto produttivo piemontese: la nomina della città a Capitale della Cultura d’Impresa 2021. Un’iniziativa congiunta con l’obiettivo di favorire la creazione e la promozione di nuove sinergie virtuose tra il tessuto produttivo e quello culturale, così come è stato sottolineato dalle parole dal presidente del Premio Biella, Paolo Piana: <Il Piemonte è una regione importante sul fronte della cultura industriale. Non solo fare industria, ma coltivarne i valori, umani e professionali, sociali e di sviluppo economico. L’occasione di portare il Premio Biella Letteratura e Industria ad Alba, capitale 2021 della Cultura d’Impresa, sta a sottolineare questa vocazione della regione. La connessione ideale di due aree particolarmente industriose, Biella e Alba, a rappresentare quanto il fare impresa sia interconnesso e connaturato con il territorio, la sua gente, lo sviluppo sociale>.

Altra importante novità di questo appuntamento è stata la collaborazione con Confindustria Cuneo, co-partner organizzativo dell’evento. “Poter ospitare all’interno degli eventi di Alba Capitale della Cultura d’Impresa il Premio Biella Letteratura e Industria per noi è motivo di grande soddisfazione ed orgoglio - ha affermato Mauro Gola, presidente Confindustria Cuneo - . Un riconoscimento istituito per valorizzare le opere letterarie capaci di cogliere il legame tra il mondo della letteratura e quello industriale, si sposa perfettamente con il significato della nostra rassegna, dedicata alla cultura d’impresa e fortemente orientata a far emergere il valore delle imprese come realtà non solo produttive, ma anche culturali e creative. Questa partnership rappresenta inoltre l’occasione per stabilire una interessante e proficua sinergia tra due territori come Alba, capitale della Cultura d’Impresa, e Biella, Città Creativa dell’Unesco”. A suggellare ulteriormente questo sodalizio territoriale, la presenza di Stefano Mosca, direttore generale Ente Fiera del Tartufo Bianco d’Alba, e moderatore dell’incontro: <Ho accettato con entusiasmo l’invito di Paola Piana all’evento del Premio Biella. Mi sento investito del ruolo di trait-d’union tra il Biellese, dove sono nato, e Langhe Monferrato e Roero, la mia nuova terra d’adozione lavorativa, territori che oggi si riavvicinano grazie a questa iniziativa e a una serie di persone, tra cui il sottoscritto, che cercano di ricostruire una trama comune>.

Oltre al Presidente del Premio Biella Letteratura e Industria Paolo Piana, sono intervenuti Giuliana Cirio, Direttrice Confindustria Cuneo, Claudio Corradino e Barbara Greggio, rispettivamente Sindaco e Assessore della Città di Biella Città Creativa dell’Unesco, Emanuele Bolla, Assessore al Turismo Città di Alba, Pier Luigi Vaccano, Direttore Fondazione Cesare Pavese, e Pier Francesco Gasparetto, Presidente Giuria Premio Biella Letteratura e Industria.

In attesa della cerimonia conclusiva il prossimo 20 novembre a Biella, presso l’Auditorium Città Studi, e la proclamazione del vincitore della ventesima edizione del Premio Biella, per la loro partecipazione ad Alba si è tenuta la premiazione di tutte le opere in concorso da parte dei rappresentanti delle istituzioni partner e degli sponsor del Premio, attraverso brevi video clip in collegamento da remoto. Franco Ferraris, Presidente di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, ha premiato Giancarlo Liviano D’Arcangelo, autore di L.O.V.E Libertà, Odio, Vendetta, Eternità (Il Saggiatore) un romanzo che esplora gli abissi della società globale. A seguire Christian Zegna, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Unione Industriale Biellese, ha introdotto Sara Loffredi, autrice di Fronte di scavo (Einaudi) un racconto sulla storia della costruzione del traforo del Monte Bianco. Lucia Bianchi Maiocchi, di Vitale Barberis Canonico, ha premiato Paolo Malaguti e il romanzo Se l’acqua ride (Einaudi), un mondo che corre sull’acqua, il Polesine, osservato dagli occhi di un ragazzino. Giancarlo Michellone, autore di Una Fiat che fu. Quando con i calzoni corti facevamo l’antiskid (Guerini Next), una storia di brevetti industriali e vicende esistenziali, è stato presentato da Claudio Corradino, Sindaco di Biella. L’ultima clip ha riguardato il romanzo di Gabriele Sassone, Uccidi l’unicorno. Epoca del lavoro culturale interiore (Il Saggiatore) focalizzato sul potere delle immagini. A premiarlo, Massimo Mossino di Biver Banca. Le dichiarazioni sono state intervallate dalle interviste ai finalisti a cura di Pier Francesco Gasparetto, Presidente della Giuria del Premio Biella Letteratura e Industria, mentre le letture di brani tratti dalle opere in concorso sono state affidate a Patrizia Latini e Paolo Zanone di “Teatrando”, la compagnia teatrale che affianca il Premio sin dalle sue prime edizioni.

Saranno Maria Laura Colmegna (con la recensione a Fronte di scavo – Einaudi - di Sara Loffredi) e Federica Modolo o(con un commento a L.O.V.E Libertà, Odio, Vendetta, Eternità - Il Saggiatore – di Giancarlo Liviano D’Arcangelo) a contendersi il Premio Lions Bugella Civitas per la Migliore Recensione su una delle cinque opere selezionate. I commenti finalisti, annunciati dalla Presidente Lions Luisa Poma Benedetti, saranno visibili sulla pagina Facebook del Premio Biella Letteratura e Industria, a disposizione del pubblico che potrà esprimere la propria preferenza con un like. In occasione della cerimonia finale del 20 novembre verrà svelato il nome della vincitrice a cui verrà assegnato un premio di euro 300 spendibili in libreria.

L’evento è stato anche un importante occasione di incontro con gli studenti interessati a partecipare al Concorso “Una domanda per autore”, sostenuto dal Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese e Città Studi Biella, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Biella, della Provincia di Biella e la collaborazione di VideoAstolfo sulla Luna. I vincitori del concorso verranno premiati durante la cerimonia conclusiva del Premio, il 20 novembre a Biella. Il Premio è finanziato da Città Studi Biella con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e del Comune di Biella, nell’ambito delle iniziative di Biella Città Creativa dell’Unesco. Collaborano al Premio il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, l’Associazione l’Uomo e l’Arte, la compagnia Carovana, la Società Dante Alighieri, Scrittori a domicilio e BTrees. Dal 2016 il Premio ha come partner i Rotary Club del Biellese e, dal 2019, il Lions Bugella Civitas.

Il Premio annovera tra gli sponsor l’Unione Industriale Biellese, la società di acque minerali Lauretana, la società di servizi Yukon, l’azienda tessile Vitale Barberis Canonico, Biver Banca, la società di comunicazione OrangePix e dall’azienda PMI Stampe e stampaggio. Il Premio Biella Letteratura e Industria è il primo riconoscimento in Italia dedicato a romanzi o saggi capaci di cogliere le trasformazioni dal punto di vista economico e sociale e di indagare i rapporti tra il mondo della letteratura e quello dello sviluppo industriale del Paese. Il Premio Biella Letteratura e Industria è destinato a un’opera di autore italiano o straniero in traduzione italiana e, ad anni alterni, premia opere di Narrativa o Saggistica. In questa edizione 2021 il premio viene assegnato a un’opera di narrativa pubblicata tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020. L’iniziativa rientra nella Settimana della Cultura di Impresa, manifestazione nazionale promossa da Confindustria.

Il Lions Club Bugella Civitas, al fine di stimolare la lettura dei finalisti della ventesima edizione del Premio Biella Letteratura e Industria e indurre a una riflessione critica sulle tematiche del mondo del lavoro, promuove un concorso a livello nazionale rivolto a tutti coloro che vogliano scrivere una recensione su uno dei cinque volumi finalisti al premio. Per questa terza edizione del Premio LIONS BUGELLA CIVITAS” la giuria ha individuato come meritevoli le recensioni firmate dalla biellese Maria Laura Colmegna (con la recensione a Fronte di scavo – Einaudi - di Sara Loffredi) e Federica Modolo di Mongrando (con un commento a L.O.V.E Libertà, Odio, Vendetta, Eternità - Il Saggiatore – di Giancarlo Liviano D’Arcangelo”) che si contenderanno il premio finale. Le due recensioni saranno pubblicate sulla pagina Facebook del Premio Biella Letteratura e Industria, visibili al pubblico che potrà esprimere la propria preferenza con un like.