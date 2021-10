“Cos’è la vita se non provvedere al proprio destino?"

Questo mese vorrei proporvi un libro dalle caratteristiche variopinte quanto sfumate, un libro dai mille risvolti. Si tratta de “L’arte di essere fragili”, come Leopardi può salvarti la vita, di Alessandro D’Avenia. Il testo è diviso in capitoli, in cui l’autore si rivolge direttamente al poeta, in una sorta di dialogo interpersonale costruttivo, utilizzando le opere come risposta oppure come strumento per lasciar scaturire una nuova domanda. I temi trattati sono interessanti sia se li si osserva dal punto di vista di un adolescente che di un adulto, in quanto riguardano esperienza di vita che toccano l’arco di un’intera esistenza. “Esiste un metodo per la felicità duratura? Si può imparare il faticoso mestiere di vivere giorno per giorno in modo da farne addirittura un’arte della gioia quotidiana? Queste sono alcune delle possibilità che il narratore si pone o meglio, che pone al suo interlocutore e attraverso ragionamenti ed efficaci scambi di parole, troverà soluzioni inimmaginabili… Sì perché Leopardi, dai più presentato come pessimista, o materialista, in realtà offre ad Alessandro, una capacità di risolvere i conflitti interiori, degna dei magistrali filosofi dei tempi passati.

Ma tra gli altri interrogativi spicca quello più importante, più personale, più necessariamente rincorso da ogni essere umano: - Qual è la passione in grado di farci sentire vivi in ogni fase della nostra esistenza? Quale talento vogliamo manifestare nel mondo, per poter dire che alla fine, nulla è andato sprecato? Quello attraverso il quale lo scrittore ci conduce, diventa dunque un viaggio esistenziale, un po’ alla ricerca di noi stessi e di ciò che siamo stati, nella rincorsa della vita dove sempre più spesso siamo chiamati a dar voce alle nostre emozioni intime e personali. Il testo dunque ci consiglia di trasformare debolezze, timidezza e fragilità, in cavalli di battaglia per ottenere ciò che desideriamo e ci invita a farlo per tappe, procedendo dall’età adolescenziale in cui si comincia a seminare, attraverso inquietudini e speranze confermate; procedendo per entusiasmi sfrenati e picchi di disperazione, per approdare all’età matura in cui nella concretezza della conferma, ritroviamo le conquiste da tempo sopite e di cui ora possiamo finalmente raccogliere i maturati frutti, quelli che ci promettono future vittorie e ambite mete.

Il messaggio finale che Giacomo Leopardi, attraverso la voce scritta del suo autore, ci vuole lasciare è emblematico quanto attuale: “ Viviamo in un’epoca in cui si è titolati a vivere solo se perfetti. Ma c’è un altro modo per mettersi in salvo ed è costruire, un’altra terra, la terra di coloro che sanno essere fragili”.

INVITO ALLA LETTURA

Giacomo Leopardi ci riporta all’arte della medicina narrativa, dove la scrittura diventa strumento terapeutico. Leggi alcuni passi tratti dalle opere di Leopardi e ritrova la possibilità di superare le avversità a cui la vita ti sottopone, affidandoti alle pagine fedeli e confortanti del tuo diario o di poesie inventate in un attimo di intuizione. Sarà interessante e terapeutico rileggere i tuoi scritti e rivederli sotto una luce diversa, suggerita dalla lente del tempo.