Giornata intensa per il Soccorso Alpino piemontese. Altri due interventi nel torinese e nel cuneese

Il primo nel comune di Ceresole Reale (TO) dove uno scalatore è caduto per circa 10 metri arrampicando alla Falesia del Droide. Ha riportato un politrauma con perdita dei sensi e una sospetta frattura a un arto inferiore. Sul posto è intervenuta l'eliambulanza con a bordo il tecnico del Soccorso Alpino e una squadra a terra a supporto. Il paziente è stato stabilizzato dall'equipe sanitaria e imbarcato per l'ospedalizzazione.