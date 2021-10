Cade dalla Placconata del Serpente, lo recupera il Soccorso Alpino

Intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Servizio Regionale di Elisoccorso questa mattina nel comune di Sanfront (Cn) dove uno scalatore si è procurato una sospetta frattura a un arto inferiore arrampicando presso la falesia della Placconata del Serpente. Era presente in loco un tecnico del Soccorso Alpino in attività personale che ha prestato i primi soccorsi all'uomo e ha lanciato l'allarme. Sul posto è stata inviata l'eliambulanza, con a bordo il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino, la cui equipe ha stabilizzato l'infortunato e lo ha recuperato a bordo tramite verricello per l'ospedalizzazione.