Sala: Ciclista cade in un dirupo, rintracciato grazie alla localizzazione del telefono

Sembrerebbero importanti le conseguenze dell'infortunio di un ciclista che nel pomeriggio di oggi, 17 ottobre, a Sala, è caduto in un dirupo in mezzo al bosco per cause ancora sconosciute. E' stato difficile rintracciare l'uomo nella fitta vegetazione che è stato trovato grazie alla localizzazione del suo telefono.

A lanciare l'allarme è stato lui stesso ed in suo aiuto sono arrivati i tecnici del Soccorso Alpino che lo hanno recuperato ed affidato ai sanitari giunti sul posto con l'elisoccorso arrivato da Borgosesia peer il trasporto all'Ospedale di Novara. Non è ancora nota al momento la prognosi. Seguiranno aggiornamenti.