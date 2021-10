Biella: Principio di incendio in un appartamento in via Italia

In piena notte, all'una di oggi 17 ottobre, i residenti di via Italia all'altezza del civico 68, hanno avvertito un forte odore di bruciato e visto un denso fumo provenire da un alloggio. Immediatamente la richiesta di aiuto è arrivata al comando dei Vigili del Fuoco che sono tempestivamente arrivati sul posto e attivato tutte le procedure di messa in sicurezza del luogo che si sono protratte fino alle 3. Due persone sono state evacuate ma sembrerebbe che nessuno abbia riportato sintomi da intossicazione.

Ancora al vaglio la causa che avrebbe innescato il rogo che ha bruciato parte del mobilio. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri della sezione di Biella.