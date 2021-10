Passeggiata in rosa e nuova panchina a Verrone per la prevenzione del tumore al seno (foto di Studio Fighera per newsbiella.it)

“Un bel pomeriggio di sole ha accompagnato un momento condiviso di beneficenza e aggregazione, dopo un lungo periodo di pandemia e distanziamento. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita di questo evento”. Non nasconde la soddisfazione il sindaco di Verrone Cinzia Bossi, a fronte della cerimonia di inaugurazione della Panchina Rosa, realizzata in occasione del mese di prevenzione del tumore al seno. Inoltre, è stata l’occasione per dare vita ad una calorosa passeggiata in rosa per le vie del centro, in compagnia di giovani, famiglie, volontari della Pro Loco e della Consulta Giovanile e dei rappresentanti di Lilt Biella, tra cui il presidente Mauro Valentini.