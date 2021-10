Posa gas metano in corso sulla Ponderano-Zimone

Sono vigenti dalle 20 di ieri, venerdì 15 ottobre, il senso unico alternato regolato da semaforo ed il limite di velocità di 30 Km/k lungo la Strada Provinciale 400 Ponderano–Zimone., tra il km 4+580 sul territorio di Sandigliano ed il km 7+540 a Cerrione.

Queste limitazioni saranno in vigore ininterrottamente fino alle 20 del 23 ottobre per permettere l'esecuzione di lavori di manomissione del suolo pubblico e posa di condotte del gas metano in percorrenza e attraversamento.