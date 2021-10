A Ronco Biellese assistenza agli studenti durante la mensa

Il Comune di Ronco Biellese ha deciso di garantire un servizio di assistenza agli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado del paese durante la pausa per la mensa, che sarà svolto da docenti dell'Istituto Comprensivo die Vigliano Biellese.

Per questo motivo la giunta comunale di mercoledì del 13 ottobre ha stanziato un contributo di 2.500 euro per pagare il compenso accessorio ai docenti presenti alla scuola secondaria di primo gradi nei due giorni di mensa, mentre, per i quattro giorni di mensa alla primaria, il contributo è di 5000 euro.

La giunta ha previsto ulteriori 1.100 euro per spese generali ed 467,40 euro per l'acquisto di diari scolastici.