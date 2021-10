L'inaugurazione del nuovo parco sul tavolo del consiglio comunale dei ragazzi di Cavaglià

In questi giorni è ripreso il “Consiglio Comunale dei Ragazzi” (CCR), lo strumento con cui il Comune di Cavaglià, in collaborazione con la Scuola Secondaria di primo grado (scuole medie) e con il supporto dell’Associazione Itaca di Vercelli, ha deciso di dare voce ai più giovani. Il progetto coinvolgerà le classi prime, seconde e terze medie, grazie alla disponibilità dei docenti coordinati dal Professor Claudio Mason.

Lo scorso anno i ragazzi hanno progettato, in modo condiviso e confrontandosi con l’Amministrazione, la creazione di un nuovo parco sulla collina del Chioso, proprio di fianco alla loro scuola, per farlo diventare uno spazio aggregativo per i coetanei e per le famiglie.

Il progetto, sulla cui realizzazione sta lavorando con entusiasmo l’Assessore Monica Bertolini, lo raccontano i ragazzi del CCR in un video sul canale youtube “Ass Itaca”. Quest’anno, tutti gli studenti verranno coinvolti nell’ideazione di un grande evento proprio per l’inaugurazione del nuovo parco. Il lavoro difficile che dovranno affrontare i ragazzi sarà proprio la scelta della festa da realizzare, viste le tante idee che già dai primi giorni riempiono gli incontri di confronto.

Nella prima fase, gli allievi, guidati dagli operatori di Itaca Marika De Domenico e Gabriele Cortella, avranno anche la possibilità di intervistare il Sindaco Mosè Brizi per tentare di rubare al “collega” più esperto tutti i consigli utili per vivere al meglio l’esperienza di giovani Amministratori. Ogni classe eleggerà i propri rappresentanti che svolgeranno la funzione di portavoce all’interno del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Durante le sedute del CCR, che avranno luogo il martedì pomeriggio presso l’ex Sala del Consiglio Comunale, per la prima volta, saranno chiamati ad eleggere, al loro interno, anche il Sindaco dei ragazzi che, insieme al resto della sua Giunta, si confronterà con gli Amministratori “grandi” per realizzare il progetto definitivo.