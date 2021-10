Zimone, i giorni e gli orari del servizio di raccolta dei materiali ingombranti

A partire da giovedì 21 fino a sabato 23 ottobre il comune di Zimone metterà a disposizione dei cittadini tre cassoni adibiti alla raccolta di materiali ingombranti. Tra i materiali che potranno essere raccolti figurano ferro, legno, frigoriferi, lavatrici, televisori, pneumatici senza cerchioni, batterie e ingombranti generici (a meno che presenti nella lista dei materiali esclusi).

Non potranno invece essere raccolti sanitari di ceramica, bombole a gas e materiali edilizi. Gli orari in cui sarà possibile consegnare coprono la fascia dalle 08:30 alle 12 e dalle 14:00 alle 17:00. Per chi non dovesse riuscire a presentarsi nei giorni e nelle ore indicate potrà fare esplicita richiesta per usufruire del servizio anche di domenica mattina.