Martedì al Biella Jazz Club - Zanchi, Olzer, D'Auria Trio

Dopo il grande successo del concerto del chitarrista americano Barry Finnerty, un altro grande evento al Biella Jazz Club in programma martedì 19 ottobre alle ore 21,30.Roberto Olzer al pianoforte, Attilio Zanchi al contrabbasso e Francesco D'Auria alla batteria.Tre musicisti che hanno all’attivo produzioni e collaborazioni di altissimo livello e che hanno dato vita a questo trio, nato attorno all’idea di spazio, libertà e cantabilità. Olzer, Zanchi e D’Auria si mettono in gioco come strumentisti, compositori e arrangiatori, ispirandosi alle sonorità del romanticismo di Chopin e Schumann, o attingendo alla musica popolare e a standard di grande immediatezza e verve ritmica.

Il repertorio è composto da brani originali e da arrangiamenti di standard jazz e rielaborazioni di composizioni di musica classica e di musica latino- americana. Per martedì 26 riprendono le tradizionali Jam Session di fine mese.Domenica 31 l'evento speciale con il trombettista Giovanni Amato e il concerto di Peter Erskine Trio è fissato per il 10 novembre.

Per accedere ai concerti è richiesto il green pass.