Il Bona con "Alice oltre il lockdown" ad "Arte al Centro"

Anche il corso Professionale per i Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale dell'Istituto Bona con il progetto "Alice oltre il lockdown" sarà presente ad "Arte al Centro", l'evento alla 23° edizione che si terrà alla Fondazione Pistoletto a fine mese.

"Alice oltre il lockdown", è un progetto nato quando gli studenti, non potendo partecipare alla vita scolastica in presenza, sono stati coinvolti in questa attività artistico espressiva in cui hanno hanno potuto esprimere liberamente le loro emozioni usando il canale grafico-pubblicitario, letterario e fotografico, con l'analisi dei loro vissuti durante il lockdown e la ripresa scolastica in presenza grazie al filtro fotografico dell'artista Damiano Andreotti.