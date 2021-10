Bioglio, inizia il ciclo di incontri dedicati al sommo poeta Dante Alighieri

Inizia il ciclo di incontri dedicati a Dante Alighieri di Villa Santa Teresa a Bioglio. Il primo si terrà domenica 24 ottobre e partirà con la visita guidata delle 15 alla Villa, per poi confluire nell’intervento a cura del sindaco Stefano Ceffa e narrato da Sandra Serpi. Alle 17:15 sarà dato spazio al pubblico per eventuali domande e, in conclusione, saranno presentate le successive giornate del 7 e 21 novembre e del 5 dicembre.

Villa Santa Teresa è situata in Via delle Rimembranze 19 a Bioglio. Green Pass obbligatorio tranne che per la visita guidata all’esterno. Per maggiori informazioni è possibile telefonare al Comune al numero 015.441115.