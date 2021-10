Cinque auto danneggiate e due donne ferite a Biella e Zumaglia

Due donne e cinque mezzi coinvolti: è il bilancio dei due sinistri stradali avvenuti nella giornata di ieri, 15 ottobre. Il primo si è verificato a Zumaglia, con due auto che si sono scontrate per cause da accertare: una giovane, infatti, è stata soccorsa e trasportata in codice verde all’ospedale.

A Biella, invece, maxi incidente con tre veicoli danneggiati: anche in questo caso, una donna è rimasta ferita e portata in ospedale dal personale sanitario del 118. A effettuare i rilievi i Carabinieri.