Miagliano si illumina di “rosa” per la prevenzione del tumore al seno

In foto rappresentanza della comunità Miaglianese in quota rosa: da sinistra verso destra Carola Cattaneo dipendente comunale, Cinzia Baldi Assessore Comunale, Fiorella Michelatti e Rosalma Farucci gruppo volontari civici comunali, Chiara Triacca Pro Loco e Désirée Bruna Oratorio.

Il comune di Miagliano aderisce anche quest’anno alla campagna Nastro Rosa promossa da Lilt (Lega Italiana per la lotta contro i tumori) finalizzata a stimolare l’importanza della prevenzione del tumore al seno.

“Abbiamo accolto – informa l’assessore Cinzia Baldi - la campagna di sensibilizzazione di Lilt sia con l’iniziativa Comuni in Rosa, illuminando due siti rappresentativi (l’ulivo ornamentale sito piazza Dante e il canale Roggia) sia con l’iniziativa Panchine Rosa. In relazione a quest’ultima abbiamo riqualificato due panchine pubbliche tinteggiandole con il tipico colore che contraddistingue la campagna di ottobre, trasformandole quindi in elementi identificativi dedicati alle donne. Sono piccoli gesti a cui ogni anno aderiamo con favore, ma di grande valore perché concorrono ad aumentare la consapevolezza delle donne su questa tematica, stimolando nel contempo la prevenzione”.