Importante riconoscimento per un ricercatore scientifico di Ponderano

Importante riconoscimento per un giovane ricercatore biellese. Umberto Palatini, 28enne di Ponderano e assegnista di ricerca nel laboratorio diretto dalla professoressa Mariangela Bonizzoni, al Dipartimento di Biologia e Biotecnologia dell’Università degli Studi di Pavia, ha ottenuto un premio per essersi distinto nella ricerca genomica. Ad assegnarlo l’Accademia Nazionale delle Scienze (detta dei Quaranta, società scientifica fondata nel 1782 a Verona) e dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn, istituzione scientifica ed ente di ricerca di Napoli.

Il biellese ha elaborato un articolo scientifico che vede al centro la zanzara tigre asiatica e la creazione di una mappa cromosomica allegata. Un lavoro nato in comunione con altre realtà internazionali (tra cui Yale e l’Università Ebraica di Gerusalemme), che hanno collaborato attivamente con l’Università di Pavia. La cerimonia di consegna è avvenuto lo scorso mese di settembre, in occasione del convegno internazionale 100 years of Genome research: future perspectives for human and planet health, andato in scena il 13 settembre a Napoli e il 15 settembre a Roma.