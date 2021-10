I tracciati di EGB Evergreenbike: Valle di Rhemes e Rifugio Benevolo Foto

Un’uscita per MTB o E-Bike nella splendida e incontaminata Valle di Rhemes (Parco Nazionale del Gran Paradiso) con meta finale il Rifugio Benevolo a quota 2287 metri. In questo angolo della Vallée tutto è piacevole, compresa la salita in auto da Villeneuve verso Rhemes-Notre-Dame.

La strada è completamente immersa nel verde e nella parte più stretta si passa accanto a boschi di conifere che ricoprono parte delle ripide pareti di roccia su alcune delle quali precipitano cascate di acqua fragorosa e spumeggiante. Dopo qualche chilometro, come per incanto la valle si apre, diventa più pianeggiante e ti accoglie con estesi pascoli ancora verdi.

Lo sterrato che porta al rifugio parte da Thumel. È largo, caratterizzato da un fondo compatto e non troppo dissestato che presenta fin da subito una serie di belle salite e tornanti che fanno velocemente guadagnare quota.

Si pedala completamente immersi nella pace e nel silenzio del paesaggio montano piacevolmente interrotto dal fischio delle marmotte sempre attente ad ogni movimento estraneo. Il rifugio è facilmente visibile grazie alla sua posizione su una panoramica balza rocciosa e agli antoni rossi che spiccano su tutto questo verde e il bianco dei ghiacciai che scendono dall’imponente Granta Parey, montagna simbolo di questa valle e che ben si distingue dalle altre per il suo caratteristico versante orientale.

Si passa oltre la splendida cascata della Goletta, si attraversa la Dora di Rhemes su un agevole ponte e, dopo gli ultimi pochi chilometri di salita che si fa più ripida, si arriva al rifugio dedicato a Gian Federico Benevolo alpinista scomparso nel 1927 sul Colle di Bionassay nel Monte Bianco.

Quassù la vista è spettacolare, tra le alte montagne circostanti e l’ampio fondovalle è tutto un susseguirsi di panorami incantevoli.

Difficoltà: MC/MC

Dislivello:500 mt. circa

Distanza: Km 20 A/R

