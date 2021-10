Domani ad Oropa Raduno Ciclistico Freebike con tante iniziative

Dalle 12 di domenica 17 ottobre, con punto di ritrovo al pattinaggio di Oropa, una giornata tutta dedicata al Ciclismo Freebike in cui si potranno effettuare giri di prova in mtb a pedalata assistita su percorso sterrato e giri in compagnia nei percorsi stradali di Oropa.

Si potranno noleggiare biciclette a pedalata assistita direttamente ad Oropa e per chi vuole partire direttamente da Biella il ritrovo è alle 10.30 davanti alla Freebike di via Pella, 19/A. Il rientro è previsto per le 15.

Info: 3331141448 ASD Oropa Outdoor