Vigliano Biellese, in arrivo l'acconto 2021 della tassa rifiuti

Nei prossimi giorni, i cittadini di Vigliano Biellese riceveranno l’acconto 2021 della tassa rifiuti. Che cosa cambia?Si tratta della tassa gestita dal Comune che, dal primo gennaio dell’anno corrente, ha sostituito la Tariffa gestita da Seab. In quanto tributo comunale, non è gravata dall’IVA.Per le utenze Non Domestiche che ne hanno diritto sono previste le agevolazioni legate al “Fondo statale in materia di tariffa rifiuti”.

Ai richiedenti che rientrino nelle condizioni precisate in allegato, sono applicate specifiche agevolazioni. Che cosa rimane uguale? La modalità di calcolo è invariata. Differenziare è sempre fondamentale: è il rifiuto secco indifferenziato a generare i costi! Il bidone va esposto solo quando pieno per contenere la tassazione! Le fatture relative al saldo Tarip 2020 verranno successivamente emesse e incassate da SEAB Spa, calcolate tenendo conto delle agevolazioni rese possibili dall’applicazione dell’apposito “Fondo statale in materia di tariffa rifiuti”.