Magnano, al via rifacimento del manto stradale

Da ieri fino alla fine della prossima settimana verrà eseguito il rifacimento del manto stradale in alcuni tratti delle strade comunali. A scriverlo il comune di Magnano che, in un post, avvisa: “Come sempre raccomandiamo prudenza nei pressi del cantiere mobile. Per la buona riuscita del progetto abbiamo bisogno della pazienza e collaborazione di tutti evitando di transitare sul manto appena steso per alcune ore, soprattutto con mezzi pesanti e agricoli il cui battistrada molto aggressivo andrebbe a lederlo permanentemente, compromettendo l'intera opera”.