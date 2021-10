Il 20 ottobre all’Ospedale di Biella una giornata per la prevenzione femminile, con consulti gratuiti su osteoporosi e menopausa

Mercoledì 20 ottobre sarà una giornata dedicata alla prevenzione femminile all’Ospedale dell’Asl di Biella, con consulti personali gratuiti tra medici e cittadinanza sui temi dell’osteoporosi e della menopausa, nell’ambito degli appuntamenti promossi a livello nazionale da Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere). In occasione della giornata sarà inoltre diffuso un video informativo sui disturbi del comportamento alimentare.

1. PREVENZIONE DELL’OSTEOPOROSI

La Struttura Complessa Medicina Riabilitativa dell’Asl di Biella ha organizzato un’iniziativa legata alla prevenzione dell'osteoporosi nell’ambito dell’H-Open Day salute delle ossa in occasione della Giornata Mondiale dell’Osteoporosi. Dalle ore 8,15 alle 13 gli specialisti del reparto diretto dalla dottoressa Lia Rusca condurranno in Ospedale consulti per chi ne farà richiesta online, con esecuzione di un algoritmo che permetterà di quantificare il rischio di frattura da osteoporosi. A chi è rivolto l'H-Open Day La tipologia di paziente più a rischio di sviluppare l’osteoporosi, a cui quindi è rivolta preferenzialmente l’iniziativa, è costituita dalle donne dai 50 anni di età in su, in menopausa e che non stanno seguendo trattamenti specifici per la malattia. Modalità di prenotazione La prenotazione sarà garantita ai richiedenti tramite iscrizione sul portale Eventbrite (https://opendayosteoporosi-aslbi.eventbrite.it/). Le utenti sono invitate a portare con sé il referto MOC, qualora in possesso.

Cos’è l’osteoporosi

L'osteoporosi si identifica con una minore robustezza delle ossa, che predispone al rischio di frattura, in particolare a livello vertebrale, femorale, di polso e di spalla. Si tratta di una condizione frequente nelle donne in epoca post menopausale ed è favorita da familiarità, stili di vita errati o alterati dalla compresenza di altre patologie e da alcuni farmaci assunti in via cronica. La maggiore incidenza di fratture conseguente all'osteoporosi può portare a una peggiore qualità di vita e, nelle persone più anziane, anche a un più alto rischio di mortalità. La prevenzione e le cure corrette diventano quindi le armi più efficaci per scongiurare il rischio di fratture ossee.

2. MENOPAUSA

Il personale medico dello staff Ostetricia e Ginecologia ASLBI diretto dalla dottoressa Bianca Masturzo sarà invece disponibile per consulti personali gratuiti sul tema della menopausa, dalle ore 14,30 alle 18,30, sempre in Ospedale. Anche in questo caso è necessaria la prenotazione online sul portale Eventbrite (https://open-daymenopausaaslbi.eventbrite.it/).

3. VIDEO INFORMATIVO SUI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE

Nel corso della giornata, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook dell’ASLBI sarà inoltre pubblicato un video informativo sui disturbi del comportamento alimentare. Nel filmato, la dottoressa Anna Rosazza, Psichiatra psicoterapeuta, fornirà le modalità di prenotazione per l'Ambulatorio Disturbi del Comportamento Alimentare attivo all’Asl di Biella. All'Ambulatorio possono accedere le persone maggiorenni residenti nei Comuni dell'ASLBI, con impegnativa del Medico di Medicina Generale recante la dicitura "Prima Visita Psichiatrica Ambulatorio Disturbi Comportamento Alimentare" e prenotazione da effettuarsi in Piastra A in Ospedale. Le prime visite si svolgeranno nella finestra oraria del martedì mattino e sarà poi la dottoressa Rosazza a fissare un successivo colloquio con la Psicologa e una visita Dietologica secondo le esigenze.