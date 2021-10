Green Pass: è corsa ai tamponi, ancora da risolvere il funzionamento del sistema per il rilascio dei certificati

Da ieri, 15 ottobre, è obbligatorio il Green pass per i dipendenti pubblici e privati. E "conditio sine qua non" per ottenere la certificazione sono il vaccino oppure il tampone da effettuarsi ogni 48 ore. Facilmente immaginabile un sovraccarico di lavoro per le farmacie, molte delle quali hanno le agende piene per le prossime settimane. Alcune fino a dicembre. Da risolvere inoltre anche la questione dei tempi del rilascio del certificato, che in alcuni momenti arriva addirittura dopo alcune ore.

La farmacia di Ponderano registra una media di 100-120 tamponi giornalieri con affluenza maggiore il lunedì, mercoledì, sabato e con prenotazioni fino al 31 dicembre. Uno dei problemi che mette però in luce è però quello che riguarda la piattaforma che rilascia i certificati: talvolta il documento arriva dopo ore dal risultato del tampone, mettendo dunque in seria difficoltà diversi lavoratori.

<Diciamo che è il suo funzionamento è altalenante - commenta Giuseppe Pennino della Farmacia San Giuseppe di Vigliano - . Alcuni momenti va bene, in altri per chi ha i tempi stretti è un problema>.

Carlotta Romano della Farmacia di Pavignano tiene aperto un po' di più alla sera: <Il nostro orario sarebbe fino alle 19,30, ma è naturale che se ho ancora dei tamponi da eseguire a volte chiudiamo alle 20>.

Per andare incontro al sovraccarico di lavoro delle farmacie, la Regione ha deciso di consentire l’esecuzione dei tamponi il sabato e la domenica nelle strutture pubbliche messe a disposizione dalle Asl. Il pagamento della prestazione sarà effettuato attraverso il canale digitale PagoPa.