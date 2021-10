Sabato la premiazione degli atleti che hanno partecipato agli Smart Games 2.1. La cerimonia in occasione del Circuito Città di Biella

Lo scorso luglio si sono svolti gli Smart Games 2.1 Special Olimpics, l’evoluzione degli Smart Games del precedente anno, nati anche per contrastare l’isolamento di migliaia di persone con disabilità intellettive. L’evento, svoltosi in tutta Italia dal 1 al 15 luglio 2021, ha coinvolto 3.816, tra Atleti e Atleti Partner, in 19 discipline sportive: Atletica, Badminton, Basket, Bocce, Bowling, Calcio, Canottaggio, Karate, Ginnastica, Golf, Nuoto, Pallavolo, Racchette da neve, Rugby, Sci Alpino, Sci di fondo, Snowboard, Tennis e Tennistavolo. Gli atleti attraverso filmati fatti duranti il mese di maggio hanno gareggiato virtualmente nei primi giorni di luglio. Pur non ancora in presenza, è stato un modo per ritrovarsi, per continuare ad allenarsi e per tornare a sentire l’adrenalina della competizione.

Nella speranza di chiudere questo difficile periodo, in occasione del 29° Circuito Città di Biella, sabato prossimo alle 16,30 in piazza Duomo, è stata organizzata una cerimonia ufficiale durante la quale saranno premiati i 63 atleti di ASAD Biella che hanno partecipato agli Smart Games 2.1 nelle diverse discipline. “La manifestazione si svolgerà nell’ambito dell’attesa gara podistica C.C.B. con cui da anni collaboriamo e, per noi, sarà veramente l’occasione per una vera e propria ripartenza dopo questo periodo di difficoltà e chiusura che ci ha costretti alla lontananza” spiega il Presidente di ASAD Biella, Carlo Cremonte “una cerimonia che diventa un momento di festa per premiare i nostri atleti che lo scorso luglio hanno svolto gare in un modo insolito ma sempre con l’idea che lo sport unisce anche quando si è lontani.

Questo ritorno alla normalità sarà un banco di prova per i Play The Games Special Olimpics 2021 che si svolgeranno qui a Biella il 29,30, 31 ottobre prossimi.

"Sono soddisfatto dell’attività che tutti i collaboratori di A.S.A.D Biella stanno svolgendo perché portano i ragazzi non solo a fare sport ed allenarsi ma anche a sapersi relazionare e misurare con gli altri e ad avvicinarsi allo sport nel modo più nobile del termine e cioè con dedizione, impegno e rispetto verso l’avversario. Spero che questa cerimonia sancisca veramente il ritorno alla normalità perché atleti e famiglie hanno necessità del confronto costante con gli allenatori di A.S.A.D. Come di consueto ringrazio i nostri supporter e i volontari che rendono possibili i nostri eventi”. In allegato l’elenco degli atleti che hanno partecipato agli Smart Games 2.0 2021 e che saranno premiati durante la cerimonia".

L’associazione sportiva dilettantistica A.S.A.D. Biella nasce nel 1996 con l’obiettivo di offrire l’opportunità a tutti, e in particolar modo alle persone con disabilità intellettivo-relazionale, di praticare l’attività sportiva. Nel corso di vent’anni l’associazione è riuscita ad avvicinare allo sport circa 500 persone con disabilità intellettivo-relazionale, operando all’interno della Provincia di Biella e nelle zone limitrofe. Attualmente aderiscono ad ASAD più di 100 atleti con disabilità, circa 40 atleti partner (atleti senza disabilità), e circa 60 tra tecnici, famigliari e volontari La pratica sportiva è proposta dall’Associazione con l’intento di favorire negli Atleti il miglioramento della salute fisica, dell’autostima, dell’autodeterminazione e dell’autonomia, così come di moltiplicare le occasioni di socializzazione e di promuovere il rispetto delle regole, propedeutico anche all’inserimento lavorativo. Lavora in sinergia con la Cooperativa Sociale Sportivamente ed insieme, anche se con approcci differenti, hanno due obiettivi comuni: includere tutti attraverso lo sport e aiutare le persone con disabilità psichica ad essere autonome e a star bene.