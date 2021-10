Bioglio ricorda il padre del ciclismo Elio Allasa, ecco la nuova data

Era ancora luglio quando il Comune di Bioglio si preparava ad ospitare una gara ciclistico dedicata ad una delle personalità di spicco del biellese: Elio Allasa. Il 4° Memorial Allasa avrebbe dovuto svolgersi il 25 luglio ma, a causa della forte ondata di maltempo che ha colpito la zona, gli organizzatori sono stati costretti a rimandarlo.

La nuova occasione si è presentata ora e l’evento è stato messo in programma per domenica 17 alle ore 10, senza nessuna alterazione al programma originale. Per maggiori dettagli e programma completo, che rimane identico, è possibile consultare questo articolo: leggi qui.