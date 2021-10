Elettrificazione Biella-Santhià, il PD interroga la giunta Corradino

Elettrificazione Biella-Santhià: cosa sta facendo l'amministrazione comunale di Biella?

Lo domanda il gruppo di minoranza del Partito Democratico, che mercoledì 13 ottobre ha presentato una mozione a sindaco e giunta sul tema dei collegamenti ferroviari da e per Biella, accusando la maggioranza di non avere mantenuto quanto scritto nel programma elettorale.

“Chiediamo alla giunta. – si legge nell'interrogazione - Cosa ha fatto in questi due anni e mezzo per rompere l’isolamento di Biella e difendere i progetti esistenti per il collegamento ferroviario diretto con Milano e Torino” come era scritto nel suo programma?”

Ricostruendo la vicenda i Dem ricordano che: “Il percorso, che a breve ci porterà ad avere la linea Biella-Santhià elettrificata, è cominciato nel 2016 grazie ad un lavoro che ha visto muoversi in modo corale e compatto enti pubblici e privati del territorio. L’obiettivo era ritenuto tanto importante, al punto che gli enti, tutti, decisero di coprire autonomamente le spese relative alla redazione del progetto, anche se non competenti, per l’elettrificazione della linea Biella-Santhià e l’ammodernamento della linea Biella-Novara”.

“La finalità dei firmatari del protocollo, - continua la minoranza PD – che fu dichiarata fin dall’inizio, era sostenere lo sviluppo del sistema economico e produttivo del Biellese, nonché rendere attrattivo il territorio, con l’ambizione di trasformare la linea in servizio metropolitano. Questo era il punto d'arrivo prefissato e, al tempo stesso, la premessa sulla base della quale la Regione Piemonte decise di appoggiare il progetto proposto dalle amministrazioni biellesi”.

A fondamento dell'interrogazione, il PD denuncia pertanto il silenzio dell'amministrazione sul percorso di contrattazione e progettazione con la Regione per l’inserimento di un diretto orario cadenzato su tutto l’arco temporale della giornata, quando i lavori per l’elettrificazione sono in dirittura d'arrivo. “Si dice che termineranno a fine anno o poco più – dichiarano i Dem - Fino ad oggi l'amministrazione comunale non ha parlato di questo percorso, sembra non essere tra le sue priorità. Per contro, negli ultimi due anni la situazione è andata degenerando, l’associazione dei pendolari biellesi ha più volte denunciato la grave carenza dei servizi di collegamento ferroviario nella Regione Piemonte tutta e nel territorio biellese in particolar modo, scrivendo ai giornali e alle istituzioni, locali, regionali e nazionali, senza tuttavia ottenere alcuna risposta”.