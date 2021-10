"Percorsi diVini tra Lessona e Bramaterra" il nuovo progetto di "Biella è Buona"

Domani sera 16 ottobre presso il palazzetto dello Sport di Lessona, si terrà una cena evento riservata agli addetti ai lavori, per la presentazione dei "Percorsi diVini tra Lessona e Bramaterra", percorsi pedonali e ciclabili ideati con la collaborazione con l'Università degli Studi di Torino.

L'idea firmata da <Biella è Buona> è stata concepita per fare conoscere luoghi, territori, la storia, la cultura e le tradizioni che stanno alla base dei prodotti locali di qualità. <Obiettivo - sottolinea il presidente Giuseppe Graziola - è diffondere e incrementare la cultura della filiera corta prima di tutto per i biellesi>.

Il primo evento con i percorsi diVini sia a piedi sia in bici sarà domenica, con partenza davanti al Palasport alle ore 9. E' gratuito senza obbligo di prenotazione e senza obbligo di green pass, basta presentarsi per tempo alla partenza. (11 km a piedi, 22 in bici)