Leat Eat Bi a Palazzo Ferrero per un mercato di eccellenze gastronomiche locali

Palazzo Ferrero ospiterà sabato 16 ottobre uno speciale mercato che darà spazio a una serie di produttori del territorio, offrendo così una vetrina di eccellenze locali che spazieranno dalla frutta alla verdura, dai formaggi al miele, dal riso alle uova e dai vini fino birre. Oltre alla forte impronta in ambito food, l’iniziativa vedrà la partecipazione anche di realtà artigianali locali che venderanno particolari cuscini, cestini e bielline, solo per citare alcuni prodotti.

L’appuntamento, proposto nel contesto della rassegna Viaggio – Orizzonti, Frontiere, Generazioni, è inserito nel programma Arcipelago – Festival della Creatività Sostenibile ed è curato da Slow Food Travel Montagne Biellesi, Let Eat Bi, Gruppo Acquisto Solidale Biella (GASB) e Rete Museale Biellese. Una pluralità di realtà che si sono unite per impegnarsi assieme per un obiettivo comune, dando vita a un processo collaborativo che testimonia l’unione di intenti di porre sotto i riflettori le eccellenze e la sostenibilità dei produttori locali. La giornata propone tre proposte chiave: il mercato, la degustazione e le visite guidate. I clienti del mercato e i visitatori, inoltre, potranno usufruire dalle 12 alle 15 di una degustazione (a 10 euro, senza necessità di prenotazione) dei prodotti del territorio a cura delle cuoche e dei cuochi di Agriturismo Ca’ d’Andrei, Agriturismo La Fucina, EGDA, Foodopia, Osteria Due Cuori, Ristoro della Trappa, Terra Anima e Cucina e Trattoria D’Oria.

Molti degli espositori presenti fanno parte del progetto Let Eat Bi e sono presenti settimanalmente al mercatino del mercoledì di prodotti locali a Cittadellarte, un’appuntamento molto amato dai biellesi amanti del cibo sano e a km zero. Per quanto riguarda il mercato, sono i seguenti gli espositori previsti: Agriturismo La Fucina (Vigliano Biellese) con verdure, conserve e torte; Apicoltura Le Api del Bric (Candelo) con il miele; Azienda Agricola Cascina Angiolina (Buronzo) con il riso bio; Azienda Agricola Fiuscello Alessandro (Borgo D’Ale) con la frutta; Azienda Agricola Lavino Zona (Cossato) con la birra artigianale; Azienda Agricola Lorenzo Rovero (Sostegno) con il vino artigianale; Azienda Agricola L’Orto d’Asporto (Cerrione) con le verdure e le composte; Azienda Agricola Manenti (Sostegno) con conserve, succhi e verdure bio; Azienda Agricola Manfrinati Andrea (Roppolo) con vini artigianali; Formaggi Azienda Agricola Mosca Elisa (Sordevolo) con i formaggi; Azienda Agricola Tibaldi (Candelo) con le uova; Distilleria Marchisio (Portula) con le grappe; Impresa Agricola Zanzani (Graglia) con confetture e piccoli frutti; L’APEritiva Apicoltura Nomade (Camburzano) con il miele bio; Cinzia Petraroli con le Bielline di Ronco Biellese; Naturazienda (Zubiena) con cuscini naturali in pula bio; Passi d’Asino Ass. di Promozione Sociale (Valdilana) con i cestini; Pastificio il Sapore di una Volta (Pontestura) con gli agnolotti; Società Agricola Perotti (Cerrione) con il latte; Telerie Sasso (Mongrando).

Let Eat Bi è un progetto avviato da Cittadellarte, insieme ad una fitta rete di partner tra associazioni, cooperative, imprese sociali e comunità territoriali, che coniuga coltura, cultura e convivialità, con particolare attenzione all’inclusione sociale e sulla base di un forte legame con il territorio. Let Eat Bi ha come progetto principale Terre AbbanDonate, una piattaforma web (www.terreabbandonate.com) che ha l’obiettivo di favorire l’incontro tra I soggetti proprietari di terreni di cui non vogliono o non possono più prendersi cura e quei cittadini che vorrebbero coltivare un terreno, ma non lo hanno a disposizione. Più recente è il progetto Orti del Biellese (www.ortidelbiellese.it), grazie alla messa in rete di quattro Associazioni già presenti sul territorio stiamo coltivando orti (provenienti da TerreabbanDonate) con soggetti fragili per la consegna di cassette settimanali di verdura 100% naturale alla cittadinanza biellese. Il progetto prosegue grazie agli ordini effettuati che portano l’economia per poter coltivare la terra e gestire le consegne a domicilio.