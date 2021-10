Terra di Lana: Pichetto, 29 comuni diventano capitale Ue per lo sport, chance importante

I 29 Comuni inseriti nel progetto Terra di Lana, con il capoluogo Biella capofila, sono ufficialmente Comunità Europea dello Sport 2023.Il progetto ha colto nel segno: rimettere, attraverso lo sport, le eccellenze e le peculiarità del territorio biellese al centro del campo significa aiutarle ad essere conosciute nel resto del mondo. Lo dichiara il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto.

" Essere comunità europea dello sport per l'anno 2023 può rappresentare una chance davvero importante perché è sui mercati esteri che si forma una buona parte del Pil di un paese", ha precisato Pichetto. " Un effetto positivo di cui beneficerà infatti l'economia del territorio, sia in termini di esportazioni che di flussi turistici: una opportunità di crescita per noi e per i nostri giovani". -