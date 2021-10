Federica, Diamant Lux: “Aumenti in bolletta? La giusta illuminazione può aiutare a risparmiare!”

Negli anni in cui la propria attenzione viene rivolta verso la sostenibilità e il risparmio, sia energetico che economico, molti sono i fattori chiave che possono aiutarci a risparmiare e ad inquinare meno.

Sostituire la propria vecchia auto con una di nuova generazione a basso consumo, ad esempio; ma non solo: dopo la notizia legata agli aumenti all’interno delle bollette di energia elettrica, Federica del negozio Diamant Lux di Gaglianico ha voluto porre l’accento su un tema che spesso viene poco considerato: il sistema di illuminazione della propria casa.





“Molti, a casa, utilizzando ancora lampade alogene o vecchie lampadine che, oltre ad avere un’illuminazione di qualità inferiore rispetto a quella che offre oggi il mercato, consumano moltissimo” spiega Federica.

Per poter sostituire la propria illuminazione, tenendo conto di acquistare un prodotto a basso consumo e che durerà nel tempo, Diamant Lux consiglia le lampade e le lampadine a led: una tecnologia all’avanguardia, di altissima qualità e che riesce a creare un’atmosfera unica all’interno della propria casa.

Per qualsiasi informazione, senza obbligo d’acquisto, Federica vi aspetta nel negozio di Gaglianico in via Camillo Cavour 74 (Strada Trossi). Il negozio è aperto dal martedì al sabato, dalle 9,30 alle 12 e dalle 15,30 alle 19.

Per informazioni: Tel. 015 543234 - (WhatsApp) 339 2122766.

Facebook: