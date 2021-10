Pray: Brucia vegetali in un cantiere. Sanzionato dai Forestali

Durante i lavori in un cantiere a Pray un operaio residente nel novarese bruciava, quando non consentito dalle norme antincendio, materiale vegetale all'interno dell'area in cui stava lavorando. I Forestali giunti sul posto, accertato l'illecito, hanno sanzionato l'uomo che non si è attenuto alle norme riguardanti il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, allarmando anche i residenti della zona.