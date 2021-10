Lo stesso modo messo in azione a Dorzano è stato attuato a Cavaglià, dove in un alloggio messo a soqquadro, sono stati asportati monili in oro. Potrebbe aggirarsi in zona una banda di ladri di alloggio che riescono a sapere i movimenti dei residenti per penetrare nelle case di chi è assente per il tempo necessario all'effrazione e all'azione.

I Carabinieri indagano