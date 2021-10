Giovanni Lorenzoni, il rianimatore dell’ASL Biella che ha salvato il runner punto da una vespa

Giovanni Lorenzoni, medico rianimatore dell’ASL di Biella, è anche un grande appassionato di podismo e, domenica scorsa, stava partecipando all'Inferno Mud Run, una corsa campestre ad ostacoli che si svolge tra le colline del Chianti in Toscana.

Durante la competizione il lavoro e lo svago si sono sovrapposti a causa di un evento inaspettato: “La gara era iniziata da poco – racconta Lorenzoni – e dopo 4-5 chilometri ho notato un runner accasciato al suolo in posizione laterale di sicurezza con i volontari della Croce Rossa intorno a lui”. A questo punto sono entrati in gioco gli anni di esperienza come rianimatore: “Quello che mi ha spinto a fermarmi – prosegue Lorenzoni – è stato il colore terreo dell’atleta che poteva essere segno di un problema cardiaco. Ho sentito il polso e il battito era assente”.

Giovanni si è preparato ad intervenire, grazie anche all’aiuto dei soccorsi dotati di tutti gli strumenti necessari: “Abbiamo immediatamente effettuato un’iniezione di adrenalina e, successivamente, di cortisone e il paziente ha ripreso coscienza. Dopo altre due iniezioni la situazione si è stabilizzata ed è stato possibile trasportarlo in ospedale”.

Gli eventi che hanno scatenato questa reazione sono stati chiariti da alcuni spettatori e dallo stesso runner che, una volta rimessosi in forze, ha chiamato il suo soccorritore per ringraziarlo: “Quando mi ha telefonato mi ha raccontato di essere stato punto da una vespa ma di essere abituato a quel tipo di punture, data la sua professione di giardiniere. Però la reazione è stata totalmente inaspettata”. I ringraziamenti non sono mancati anche da parte degli organizzatori e del pubblico che hanno accolto Giovanni all’arrivo con un meritato applauso.