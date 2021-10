Dorzano: Magro bottino per i ladri di alloggio

Hanno forzato una porta, messo a soqquadro l'intero alloggio per sottrarre qualche monile in oro e scappare. Brutta sorpresa per un residente di Dorzano che, anche se quanto sottratto non è di ingente valore, non dimenticherà la brutta avventura e quella orribile sensazione di impotenza e rabbia derivate dall'intrusione dei ladri nella propria casa. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno raccolto la denuncia del malcapitato e che effettueranno le dovute indagini.