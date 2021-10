Chiavazza: Pedone investito da un'auto, sfonda il parabrezza e rimane a terra FOTO

E' ancora in fase di accertamento la dinamica dell’incidente avvenuto intorno alle 10,30 di questa mattina, 15 ottobre, di fronte all'ufficio postale di via Coda a Chiavazza, dove il conducente di una Ford Fiesta ha investito un pedone che l'impatto ha fatto finire sul parabrezza sfondandolo. Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Biella, che stanno ancora effettuando i rilievi del caso, e il 118, che ha trasportato la persona investita al Pronto Soccorso. Al momento non sono note le sue condizioni e la prognosi. Seguiranno aggiornamenti