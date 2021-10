Brusnengo: Spari dei cacciatori vicini alle case. Residenti in allarme

Riescono sempre a dileguarsi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, i cacciatori che in varie zone del biellese, nei giorni di caccia, sparano troppo vicini alle case e mettono in allarme i residenti. Le richieste alle forze dell'ordine arrivano da tante zone della provincia ma, al momento, nessuno è ancora stato colto sul fatto, quasi che riescano ad accorgersi dell'arrivo delle forze dell'ordine e a dileguarsi nel folto della vegetazione. Anche a Brusnengo le segnalazioni sono cadute nel vuoto perchè all'arrivo dei forestali nessuno è stato trovato sul luogo come in tutte le altre occasioni. I residenti delle zone adiacenti i boschi sono spaventati da queste incursioni troppo vicine agli abitati e con poco rispetto delle norme vigenti.