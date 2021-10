La giornata di domani, sabato 16 ottobre, a Pralungo sarà dedicata al contrasto dello spreco, grazie ad un’iniziativa che offrirà le condizioni per poter prendere oggetti di seconda mano in maniera facile e veloce.

Sarà la consegna dei materiali da parte dei residenti, dalle ore 07:30 alle ore 10 in piazza Salvo D’Acquisto, a dare il via alla giornata del riuso che proseguirà, dalle 10 alle 12, con il ritiro aperto a tutti (residenti e non). Non vi sono limiti alla quantità prelevabile.