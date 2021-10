Candelo, Veronese: "Nessuna risposta ai cittadini sulla sicurezza stradale"

"Alla riunione del 7/10/21 della Commissione edilizio-urbanistica/viabilità per cui abbiamo insistito all’ultimo Consiglio Comunale era presente il Comandante della Polizia Locale Marco Barbero, che ha chiarito ogni dubbio (se mai ci fosse stato) su norme e natura delle strade. In quel momento quindi si sarebbe già potuto decidere e dare il via almeno a strisce pedonali rialzate. Invece nulla e alle tante promesse di questa maggioranza si aggiunge anche quella di dire entro la metà del mese di novembre se verrà fatto o meno qualcosa (dissuasori di velocità - dossi o bande rumorose o altro -? Passaggi pedonali rialzati? Vigili di cartone?) per risolvere l’annoso problema della sicurezza stradale in via Arbo, via Campile, via Flacetta ed altre.