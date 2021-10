Tutti i vantaggi del noleggio auto a lungo termine per privati

Si sente parlare sempre più spesso anche in Italia, negli ultimi anni, del noleggio auto a lungo termine: un’alternativa più che valida all’acquisto di un veicolo, nuovo o usato che sia, che si rivela in moltissimi casi decisamente conveniente anche per i privati. Parliamo di un servizio che permette di avere a propria disposizione un’auto per un periodo di tempo limitato a pochi anni corrispondendo un canone mensile. Questo include anche l’assicurazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria, quindi sostanzialmente optando per il noleggio a lungo termine si può già sapere, in anticipo, quanto si spenderà per il proprio veicolo. L’unica spesa che rimane esclusa è quella relativa al carburante.

Se sono sempre di più coloro che scelgono questa opzione, è perché la formula del noleggio auto lungo termine privati conviene. Vediamo però nel dettaglio quali sono i vantaggi.

# Nessuna spesa iniziale

Il primo vantaggio della formula del noleggio auto a lungo termine è che non bisogna spendere alcuna cifra iniziale, cosa che invece avviene quando si acquista un veicolo, sia esso nuovo oppure di seconda mano. Esistono infatti specifiche offerte di noleggio auto a lungo termine senza anticipo, che permettono di corrispondere esclusivamente il canone mensile, senza dover anticipare nulla. Ciò significa che non è necessario richiedere un finanziamento e nemmeno attingere ai propri risparmi.

# Tutto compreso nel canone mensile

Un altro innegabile vantaggio di questa formula è che permette di sapere quanto si spenderà per il proprio veicolo in anticipo, senza rischiare brutte sorprese e costi imprevisti. L’assicurazione e la manutenzione (ordinaria e straordinaria) sono infatti comprese nel canone mensile che si corrisponde e l’unica spesa che rimane esclusa è quella per il rifornimento di carburante.

# Nessun obbligo di acquisto

A differenza del leasing, il noleggio a lungo termine per privati non prevede alcun vincolo di acquisto del veicolo. Una volta che scade il contratto, infatti, si è liberi di restituire semplicemente l’auto senza doversi preoccupare di nulla. Alcune società offrono anche la possibilità di prolungare il periodo di noleggio o cambiare veicolo pagando un canone più vantaggioso perché scontato, ma la scelta è sempre libera.

# Nessun problema legato alla svalutazione dell’auto

Quando si acquista un’auto, sia essa nuova oppure usata, un grande problema è quello della sua svalutazione. Subito dopo aver effettuato il passaggio di proprietà infatti i veicoli vanno incontro ad una perdita di valore importante, il che significa che diventa davvero difficile rivenderli senza perdere dei soldi. Con il noleggio a lungo termine questo è un problema che non si pone, proprio perché l’auto non è di proprietà.

# I vantaggi delle auto elettriche

In molti oggi vorrebbero acquistare un’auto elettrica, per via degli innegabili vantaggi che può offrire. Il problema tuttavia è che questi veicoli sono ancora decisamente troppo costosi e la spesa iniziale da sostenere è spesso esagerata. Grazie alla formula del noleggio a lungo termine è possibile guidare un veicolo elettrico o ibrido godendo di tutti i suoi vantaggi, senza dover sostenere la spesa iniziale per il suo acquisto.