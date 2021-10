Riapre la campagna abbonamenti per le gare casalinghe di Edilnol Pallacanestro Biella venerdì 22 e sabato 23 ottobre

Presso la sala stampa del Biella Forum (ingresso dal parcheggio della tribuna gialla) sarà quindi possibile sottoscrivere la propria tessera di abbonamento, valida per 14 sfide di campionato (le 12 rimanenti di regular season più le 2 della fase ad orologio) nei seguenti orari:

- Venerdì 22 ottobre dalle 16.00 alle 19.30;

- Sabato 23 ottobre dalle 10.00 alle 13.00

Si ricorda che per poter accedere al Biella Forum sarà necessario, dai 12 anni in su, essere in possesso del Certificato Verde (Green Pass) e che l'abbonamento è strettamente personale.

Per qualsiasi dubbio o richiesta di informazione è possibile contattare il Club via email all'indirizzo info@pallacanestrobiella.it.