Tornano i Venerdì della Sicurezza di Città Studi Biella

Città Studi Biella organizza i “Venerdì della Sicurezza”, serie di eventi incentrati sulla cultura della sicurezza sul posto di lavoro e dedicati in particolare a RSPP, ASPP e Coordinatori della Sicurezza nei Cantieri, ma aperti anche a tutte le altre figure professionali. Dalla definizione di responsabilità alle delicatissime tematiche di amianto e incendi, passando per un laboratorio interattivo che utilizza creatività e team building per la risoluzione di problemi, l’offerta si prospetta interessante e ricca di contenuti capaci di affrontare sotto una chiave diversa i temi della prevenzione e della protezione aziendale.

L’iniziativa prenderà il via venerdì 5 novembre con il seminario “La coscienza di ruolo: Essere Respons-Abili”, condotto da Serenella Ballore di 5D Academy. Si continua il venerdì successivo 12 novembre con una lezione dedicata a “Amianto: la figura del RRA (Responsabile Rischio Amianto)”, diretta da Marco Magro docente AIFOS. Il terzo appuntamento è fissato per venerdì 19 novembre, dove l’ing. Lucio Fattori docente AIFOS darà vita al workshop “Lego Serious Play”: si tratta di un laboratorio interattivo all’interno del quale, tramite l’utilizzo degli iconici mattoncini Lego, viene stimolata la comunicazione e la risoluzione di problemi complessi tipici dell’ambiente aziendale. L’obiettivo di questa attività è di favorire, attraverso il gioco, la creatività ed il team building: da qui la definizione di “gioco serio”.

I “Venerdì della Sicurezza” termineranno il 3 dicembre con un evento dedicato al rischio incendio, “La valutazione del rischio incendio: la classificazione di reazione al fuoco nei prodotti da costruzione”, gestito dal Geom. Roberto Marasi docente AIFOS. Si raccomanda l’iscrizione, da effettuarsi con almeno 10 giorni di anticipo, per partecipare agli eventi. Si ricorda inoltre che è necessario essere provvisti di Green Pass per accedere alle strutture di Città Studi Biella.